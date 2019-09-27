İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ise "İran'ın bu şekilde devam etmesi durumunda bu ülkeye yaptırımların daha da artacağı" demişti.

TRUMP'TAN JET YALANLAMA

Ruhani'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump da bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın kendisinden yaptırımların kaldırılmasını istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.