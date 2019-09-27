27 Eylül 2019 Cuma 15:55:25 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 16:33:56
İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ise "İran'ın bu şekilde devam etmesi durumunda bu ülkeye yaptırımların daha da artacağı" demişti.
TRUMP'TAN JET YALANLAMA
Ruhani'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump da bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın kendisinden yaptırımların kaldırılmasını istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.
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