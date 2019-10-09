İran'dan sınırda tatbikat

İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

İran ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı kaydedildi. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

TAHRAN OPERASYONA KARŞI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ankara'nın Suriye'ye yönelik olası operasyonuna karşı olduklarını söylemişti. Zarif görüşmede 'Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğine' vurgu yapmıştı.

'BÜYÜK GELİŞME KAYDETTİK'

Bu arada İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise, ziyaret için gittiği Gilan eyaletinde yaptığı açıklamada, savunma sanayi konusunda büyük gelişmeler kaydettiklerini belirtti. Selami, Devrim Muhafızları’nın ilerlemesinde genç uzmanların büyük rolü bulunduğunu belirtirken, "Devrim Muhafızları halihazırda savunma alanında en modern teçhizatlara sahip" diye konuştu.

(AA)