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04 Ocak 2020 Cumartesi 18:15:13 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 18:35:23

İran'dan savaş ilanı! Kırmızı bayrağı çektiler

İran’da bir camiinin kubbesine intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’da kırmızı savaş bayrağı Kum şehrinde bulunan kutsal Cemkeran Camii’nin minaresine çekilen bayrakla harekete geçti. Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemkeran Camisi’nde açılmasının bir ilk olduğu bildirildi.

Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine İran'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bu sefer de sembolik önemi olan bir hamle yapıldı. İran'ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi'nin kubbesine kırmızı savaş bayrağı çekildi.

"Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir" cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi'nde açılmasının bir ilk olduğu belirtildi.

İRAN FÜZE ÜSLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ

IRGC Havacılık Gücü'nün ise, tüm balistik füze üslerini yüksek alarma geçirdiği bildirildi. IRGC'nin İran İslam Rejimi'ne bağlı haber medyası ise, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da ABD Hava Kuvvetleri uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerinde füze fırlatmaya hazır olduklarını iddia etti.

PATRİOTLAR GÖNDERİLDİ

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin (USAF), Ürdün'deki askeri üslerine İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) balistik ve seyir füze saldırıları tehlikesine karşın Patriot havadan havaya füze sistemleri gönderdiği bildirildi.

DHA-AA

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