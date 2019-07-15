  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7105
  • Euro
    6,4327
  • Altın
    257,7760
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YÖK'ten 'Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi' toplantısı YÖK'ten 'Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi' toplantısı
Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday olacak Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa aday olacak
Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul Güney Afrika Devlet Başkanından Türk heyetine 15 Temmuz'da anlamlı kabul
Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı Yetersiz beslenen çocukların gelişiminde etkili: Muz, nohut ve yer fıstığı
Başkan Erdoğan'dan S-400 mesajı: Hedefimiz Rusya ile ortak üretim yapmak Başkan Erdoğan'dan S-400 mesajı: Hedefimiz Rusya ile ortak üretim yapmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı
Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi
15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Köse: Bütün dünyaya bir ders verildi 15 Temmuz'da darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan Köse: Bütün dünyaya bir ders verildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine terör destekçisi Sevim Dağdelen var! Türkiye hazımsızlığı! En önde yine terör destekçisi Sevim Dağdelen var!
FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi FETÖ üyesi pilotların bombaladığı araçlar sergilendi
Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti
Bingöl’deki yangında 200 dönümlük arazi küle döndü Bingöl’deki yangında 200 dönümlük arazi küle döndü
Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi
Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar imha etti Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar imha etti
26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler 26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler
EURO 2020 finallerini yerinde izlemek amacıyla 19,3 milyon bilet başvurusu yapıldı EURO 2020 finallerini yerinde izlemek amacıyla 19,3 milyon bilet başvurusu yapıldı
Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti Bakanlık Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı... Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti
İşgalci İsrail 7 ayda 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail 7 ayda 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı
Musul iki yıldır yeniden imarı bekliyor Musul iki yıldır yeniden imarı bekliyor
KKTC'nin hidrokarbon konusunda Rumlara sunduğu önerinin detayları belli oldu KKTC'nin hidrokarbon konusunda Rumlara sunduğu önerinin detayları belli oldu
İran'dan "nükleer anlaşmaya tam olarak uyması" çağrısında bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki İran'dan "nükleer anlaşmaya tam olarak uyması" çağrısında bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki
Casillas yönetici oldu Casillas yönetici oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:46:06 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47:35

İran'dan "nükleer anlaşmaya tam olarak uyması" çağrısında bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a "nükleer anlaşmaya tam olarak uyması" çağrısında bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki gösterdi.

Musevi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmadaki kazanımlarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından temin edilmediği sürece Tahran'ın 8 Mayıs 2019 öncesi şartlara dönmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Nükleer anlaşmanın uygulanabilmesi için Avrupalı taraflardan sorumlu, etkili ve pratik adımlar beklediklerini ifade eden Musevi, "İran'ın nükleer anlaşma ile uyumlu iyi niyete dayalı adımları, karşılıklı şekilde öngörülen hak ve yükümlülüklere bağlıdır." görüşlerini paylaştı.

Avrupalı tarafların nükleer anlaşmadaki pozisyonlarını ve açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini ve bu hükümetlerin attığı adımların verdikleri taahhütler ile ortak komisyonda alınan kararlarla uyumlu olup olmadığını da incelediklerini aktaran Musevi, şunları kaydetti:

"Yaptırımlar kaldırılmadan ve İran'ın kazanımlarını elde etmesiyle ilgili verilen vaatler yerine getirilmeden, Tahran'ın 8 Mayıs 2019'dan önceki şartlara dönmesi yönündeki beklentiler gerçekçi değil."

Musevi ayrıca AB ülkelerinin güçlü bir siyasi irade ortaya koyması ve bunu ispat etmesi gerektiğini belirterek, "Karşı taraf bağlı kaldığı sürece biz de onların bağlılığı ölçüsünde nükleer anlaşmaya bağlı kalacağımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

- İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA'NIN ORTAK İRAN AÇIKLAMASI

İngiltere, Almanya ve Fransa İran ile varılmış nükleer anlaşmaya bağlılıklarının sürdüğünü ancak bunun devamının İran'ın anlaşmaya tam olarak uymasına ve yakın dönemde aldığı aksi yöndeki kararlardan dönmesine bağlı olduğunu bildirmişti. 

Üç ülkenin dün yayımladığı ortak açıklamada, "İran'la yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürüyoruz ancak bunun devamı İran'ın anlaşmaya tam olarak uymasına bağlıdır. İran'ı, bu kapsamda yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye güçlü bir şekilde çağırıyoruz." denilmişti.

- ABD VE İRAN ARASINDAKİ URANYUM GERGİNLİĞİ

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti. 

AA

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar
Türkiye hazımsızlığı! En önde yine o var!
Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması!
CHP'li sözcünün skandal sözlerine AK Parti'den çok sert tepki!
Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler... Komandolar imha etti
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz için anlamlı kamu spotu
BAE medyasından hain FETÖ'ye skandal destek
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Uysal'dan önemli açıklamalar
Beştepe'de ilk tören... Başkan Erdoğan çelenk bırakıp, dua etti
Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu
Emekliye 1.000 TL bayram ikramiyesi! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuç! O rakam yüzde 7,4 arttı...
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...
Türkiye’den bir ilk: 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu için lansman gerçekleştirildi
Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
İş dünyasından peş peşe açıklamalar: İzin vermeyeceğiz
O geceyi anlattı: Alçaklar suikasta 53.500 mermiyle gitti!
Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi
Emre'nin G.Saray'a geleceği konuşuluyordu! Celta Vigo'dan sürpriz karar
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 8. uçak da Ankara'ya indi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ