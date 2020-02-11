İran'dan İdlib açıklaması: Yardımcı olmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Esad rejiminin Türk askerine ikinci defa saldırmasının ardından iki ülkeye de teklifte bulundu.

ARABULUCULUK TEKLİFİ

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, kardeş komşular Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğa yardım etmeye hazır olduğunu doğruluyor. Gerilimin tırmanması sadece teröristlerin ve sponsorlarının çıkarlarına hizmet ediyor" diye yazdı. Kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden İranlı bakan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.