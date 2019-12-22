İran'dan gelen büyük iddia! ABD, İsrail ve Suudi Arabistan İran rejimini 2021'de yıkacak

BİR PLAN ÜZERİNDE HAREKET EDİYORLAR

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Harrazi, "Eğer ABD, İsrail ve Suudi Arabistan istihbarat servislerinin desteklediği rejim muhaliflerinin sosyal medyadaki faaliyetleri dikkatle incelenecek olursa, bir plan üzerinde hareket ettikleri görülecektir. İran'ı bu yıl yıkma peşinde değiller. Planlarını, rejimi 2021 (Hicri Şemsi 1400) yılında yıkmaya yönelik yapıyorlar." dedi.

2021 İRAN İÇİN KADER YILI OLACAK

Harrazi, 2021 yılının ülkesi için kader yılı olacağını belirterek, "Eğer İran toplumunu hasta veya yaralı bir kişiye benzetecek olursak (gerekli tedavi yapılmazsa) hastalık zamanla tüm bedeni saracaktır. Hastalık toplumu tamamen etkisi altına alır hale geldi. Eğer kriz doğru yönetilirse, sorunu aşmak mümkün. Aksi takdirde, bu süreç böyle devam ederse, hastalık devrimin ana gövdesini sarar ve ülkede düzenin bozulmasına neden olur. Bu da yıkımı kaçınılmaz hale getirir." değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKE LİDERİ HÜKÜMETİN DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEK

Khabaronline haber sitesine konuşan Muhammed Sadık Harrazi, benzin zammı sonrası meydana gelen olayların ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bazı kesimlerce istifasının istenmesine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Harrazi, "Ülke lideri (Ali Hamaney) hükümetin düşmesine izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

(AA)