04 Aralık 2019 Çarşamba 10:00:52 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:03:40
İran'dan dikkat çeken açıklama: Taahhütlere uymaya hazırız
İran Dışişleri Bakanlığı nükleer anlaşmayı terk etmek istemediklerini ve İran aleyhindeki yaptırım rejimi kaldırıldığı sürece anlaşmanın öngördüğü taahhütlere uymaya hazır olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı daha önce ülkenin nükleer anlaşmayı terk etmek istemediğini ve İran aleyhindeki yaptırım rejimi kaldırıldığı sürece anlaşmanın öngördüğü taahhütlere uymaya hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada "ABD’nin ekonomik baskısını durdurması şartıyla nükleer program ile ilgili müzakerelere katılmaya hazırız" dedi.
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- İran'dan dikkat çeken açıklama: Taahhütlere uymaya hazırız
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