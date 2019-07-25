İrandan BM Güvenlik Konseyine 'Stena Impero' mektubu

İran haber kanalı Press TV´de yer alan habere göre, İran, 19 Temmuz´da Hürmüz Boğazı´nda el koyduğu İngiliz gemisi Stena Impero´nun alıkonulmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi´ne bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta, Stena Impero´nun, İran´a ait bir balıkçı teknesine çarptığı, tekneye zarar verdiği ve mürettebatın da bazılarının durumu ağır olmak üzere da olayda yara aldığı belirtildi. Mektupta ayrıca, Stena Impero´nun, İran´lı yetkililerin çağrısına cevap vermek yerine, sinyal vericisini kapatıp `tehlikeli´ şekilde rota değiştirdiğine ve bunun üzerine de İran Devrim Muhafızları Ordusu´nun (IRGC) gemiye el koyduğuna değinildi.

Tahran mektupta, uluslararası kanunlara uygun olarak gerçekleşen olayın, Hürmüz Boğazı´nın güvenliği için gerekli olduğundan bahsederken, İranlı yetkililerin olayı araştırdığına yer verdi.

Ayrıca mektupta, İngiltere´nin Stena Impero yasadışı olarak el konulduğuna ilişkin iddiaları da reddedildi.

(DHA)