  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6896
  • Euro
    6,2307
  • Altın
    279,2640
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
50 kuruş için bekçiyi boğazından bıçakladı 50 kuruş için bekçiyi boğazından bıçakladı
Aranan güzel bulundu   Aranan güzel bulundu  
İran'dan ABD'ye "yaptırımlar kalkmadan müzakere yok" yanıtı İran'dan ABD'ye "yaptırımlar kalkmadan müzakere yok" yanıtı
Düğün hazırlığı Düğün hazırlığı
Heykeltıraş sevgili  Heykeltıraş sevgili 
Fotoshop kazası Fotoshop kazası
Doğayla baş başa kalacak Doğayla baş başa kalacak
Komşu kızıyla randevu Komşu kızıyla randevu
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yemekte buluştu Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yemekte buluştu
Zehra'nın romantik aşkı Zehra'nın romantik aşkı
Uçakta fenalaştı Uçakta fenalaştı
Bu tarz Gülşen Bu tarz Gülşen
Ekim ayında evleniyor Ekim ayında evleniyor
Fotoğraflarını beğenmiyor Fotoğraflarını beğenmiyor
Trump'tan "Demokratlar, Ukrayna'dan beni soruşturmalarını istedi" açıklaması Trump'tan "Demokratlar, Ukrayna'dan beni soruşturmalarını istedi" açıklaması
Hindistan'a sert tepki: Keşmir açıkhava hapishanesi gibi Hindistan'a sert tepki: Keşmir açıkhava hapishanesi gibi
Diyarbakır Anneleri'ne destek çığ gibi Diyarbakır Anneleri'ne destek çığ gibi
89’dan beri sahtekar 89’dan beri sahtekar
İstanbul'daki deprem öncü mü? İşte uzmanından önemli açıklamalar... İstanbul'daki deprem öncü mü? İşte uzmanından önemli açıklamalar...
Torun kavgasına 2 kurban  Torun kavgasına 2 kurban 
EYT'liler için 3 teklif masada EYT'liler için 3 teklif masada
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kızılay’ın hedefi 2 milyon gönüllü Kızılay’ın hedefi 2 milyon gönüllü
THY’den dünya barışı için dev organizasyon THY’den dünya barışı için dev organizasyon

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:03:48 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:21:37

İran'dan ABD'ye "yaptırımlar kalkmadan müzakere yok" yanıtı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani; "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın. AB'den sadece güzel sözler duyduk, etkili önlemler almadıklarına şahit olduk. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor. Sabrımızın da bir sınırı var" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.

Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Genel Kurulu Görüşmelerinin ikinci günündeki konuşmasında ABD,İsrail ve Suudi Arabistan'a sert eleştiriler yöneltti.

ABD'yi İran'a karşı ''ekonomik terör'' uygulamak ve uluslararası bankacılık sistemini kullanarak ''uluslararası korsanlık'' yapmakla suçlayan Ruhani, yaptırımların da İran'ı küresel ekonomiye katılmaktan alıkoyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'ni de taahhütlerini yerine getirmemekle eleştiren Ruhani, ''AB'den sadece güzel sözler duyduk, etkili önlemler almadıklarına şahit olduk. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor... Sabrımızın da sınırı var.'' dedi.

ABD ile yaptırımlar devam ederken görüşmeyi reddeden Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." diye konuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ