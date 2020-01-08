08 Ocak 2020 Çarşamba 08:57:07 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:17:11
İran'dan ABD'ye tehdit: Misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik
Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından açıklama yapan İran, "ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik" tehdidinde bulundu
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürülmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD-İran savaşına doğru giden gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gece saatlerinde ABD üslerini bombalayan İran'dan yeni bir açıklama geldi.
"VURACAK 100 HEDEF BELİRLEDİK"
Yapılan açıklamada "ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik" denildi.
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