İran'dan ABD'ye çağrı: Askerlerini bölgeden çek

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır." dedi.

"CİNAYETİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.

Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇEK"

İran Meclis Başkanı Laricani, Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.

Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

(AA)