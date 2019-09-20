  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    276,5260
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Köpeği uysallık kampında Köpeği uysallık kampında
Süper turne Süper turne
Aile genişliyor Aile genişliyor
6 ayda 250 milyon TL gelir 6 ayda 250 milyon TL gelir
Tarlada 30 kuruş markette 2.5 lira! Komisyoncular tezgahta fiyatı uçurdu Tarlada 30 kuruş markette 2.5 lira! Komisyoncular tezgahta fiyatı uçurdu
Türkiye büyümeye devam edecek Türkiye büyümeye devam edecek
Maaşı düşük emekliye 4 müjde birden Maaşı düşük emekliye 4 müjde birden
Yavaş için hesap zamanı! İlk duruşmada yurtdışına gitti Yavaş için hesap zamanı! İlk duruşmada yurtdışına gitti
Kandil talimatlı kundak terörü Kandil talimatlı kundak terörü
İBB’de ideolojik kıyım! Sansüre tasarruf kılıfı İBB’de ideolojik kıyım! Sansüre tasarruf kılıfı
ABD'de asparagas davet yüzlerce kişiyi hareket geçirdi ABD'de asparagas davet yüzlerce kişiyi hareket geçirdi
Irak’ta minibüse yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü, 6 yaralı Irak’ta minibüse yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü, 6 yaralı
'Nitelikli insana ihtiyacımız var' 'Nitelikli insana ihtiyacımız var'
Başkan Erdoğan, TEKNOFEST daveti Başkan Erdoğan, TEKNOFEST daveti
İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu
Hayatını kaybeden Neslican'ın son paylaşımı yürekleri dağladı Hayatını kaybeden Neslican'ın son paylaşımı yürekleri dağladı
Göztepe üç puanı tek golle aldı Göztepe üç puanı tek golle aldı
Bakan Koca'dan, vefat eden Neslican Tay için taziye mesajı Bakan Koca'dan, vefat eden Neslican Tay için taziye mesajı
Fenerbahçe moral arıyor! Fenerbahçe-Ankaragücü muhtemel 11’ler Fenerbahçe moral arıyor! Fenerbahçe-Ankaragücü muhtemel 11’ler
'Ödünç ve komik Karius' 'Ödünç ve komik Karius'
'İlk kanı kim akıttı?' 'İlk kanı kim akıttı?'
Büyük tehlike kapıda Büyük tehlike kapıda
Son Dakika: Neslican Tay hayatını kaybetti Son Dakika: Neslican Tay hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Eylül 2019 Cuma 23:13:35 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 23:15:09

İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlarla ilgili, "Merkez Bankasına yeniden yaptırım uygulanması, ABD'nin İran'a baskı aracı bulma konusunda elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığının, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

İran ekonomisinin, yaptırımlar karşısında ne kadar dayanıklı olduğunu herkese ispatladığını savunan Himmeti, "Merkez Bankasına yeniden yaptırım uygulanması, ABD'nin İran'a baskı aracı bulma konusunda elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor. ABD'nin yaptırımlarda defalarca kez başarısız olması her zamankinden daha etkisiz olduğunun göstergesidir." görüşünü paylaştı.

Himmeti, İran Merkez Bankasının son dönemde başarılı olduğunu ve piyasalarda da istikrarı sağladığını belirterek, "İran ticareti ve mali işlemleri, ABD'nin yaptırım uygulayamayacağı kanallardan gerçekleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN İRAN ULUSAL BANKASINA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı bugün, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketine yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının, İran Devrim Muhafızlarına, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuş ve bu yaptırımlarla İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söylemişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ