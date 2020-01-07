Sünger Bob İranlı molla: Süleymani suikastına misilleme imkansız, çünkü ABD'nin sadece Sünger Bob gibi kurmaca kahramanları var

İran devlet televizyonunda konuşan önde gelen mollalardan Şahap Muradi, Washington'a Süleymani benzeri birini vurarak misillemede bulunamayacaklarını, zira Amerika'nın sadece kurmaca kahramanları olduğunu söyledi.

İran devlet radyo televizyonu İRİB'in dünya çapında yayın yapan Ofogh kanalının canlı yayında röportaj yaptığı molla Şahap Muradi, ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast düzenlediği Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamının nasıl alınabileceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal ve saldırılarına direnişin, IŞİD'e karşı zaferin sahadaki komutanı Süleymani'nin gerçek bir kahraman olduğuna işaret eden bir kıyas yapan molla Muradi, İran'ın misillemede bulunmakta zorlanacağını, zira ABD'nin sadece kurmaca kahramanları olduğunu söyledi.

''SÜNGER BOB MU ÖLDÜRECEĞİZ?''

"Sizin görüşünüze göre dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi Süleymani suikastının intikamını almak isterse ve bunu doğru düzgün yapmaya niyetlenirse onların kast ettiği şekilde - onlar bizden birini indirdi diye şimdi biz de onlardan birini indireceğiz- Amerika bağlamında kimi temizlemeyi düşünmeliyiz?"

"Bir düşünün. Sünger Bob Kare Pantalon'u mu yoksa Örümcek Adam'ı mı ortadan kaldıracağız? Onların kahramanı yok ki. Karşımızda büyük nüfusu ve geniş toprakları olan bir ülke var, ama hiç kahramanı yok. Tüm kahramanları çizgi karakterler - hepsi de kurmaca."

İran'ın iki numarası olan Kasım Süleymani'ye Irak'ta suikast düzenlenmesinin ardından İran devleti dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den başlayarak tepeden tırnağa intikam yemini etti, ancak intikamın nasıl alınacağı tüm dünyanın merak konusu.