İran'dan ABD açıklaması: En zayıf karşılık senaryosuydu

ABD'nin Irak'taki üslerini vuran İran'dan son dakika açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın vatandaşlarına yönelik saldırıya karşı kendisini savunmak için Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 51'inci maddesi kapsamında girişimde bulunduğunu ifade etti. Zarif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız.' ifadelerine yer verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirdikleri saldırıların uluslararası yasalara uygun olduğunu savunan Zarif, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu. Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." ifadesini kullandı.

"EN ZAYIF KARŞILIKTI"

İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıdan sonra İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinden açıklama geldi. Açıklamada "yapılan füze saldırıları İran'ın en zayıf karşılık senaryosuydu" ifadelerine yer verildi.