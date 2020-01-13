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13 Ocak 2020 Pazartesi 00:48:13 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 00:49:04

İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin birçok kentine yayıldı

İran'da yolcu uçağının düşürülmesine tepki amacıyla Tahran'da başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran'da göstericiler, başkent Tahran'ın yanı sıra Meşhed, Tebriz, Şiraz, Arak, Yezd, Ahvaz, Kazvin, Kermanşah ve Senendec kentlerinde de sokaklara çıktı.

Göstericiler, Tahran'da ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin posterini yırttı. Tahran'ın ara sokaklarında çöp konteynerlerini yakarak yolları trafiğe kapatan göstericiler, "Diktatöre ölüm" ve "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

Tahran'da rejim karşıtı gösteri

Tahran'daki gösterilerde güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti.

Polis ve Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesi üzerine slogan atarak yolu kapatan göstericiler, uzun trafik kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Azadi Meydanı’na giden yollarda, gösteriler nedeniyle yoğunluk oluştu. 

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi de gösterilere katılanlar arasındaydı.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın, İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

(AA)

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