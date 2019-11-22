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22 Kasım 2019 Cuma 14:05:04 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 14:06:46

İran'daki protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğü iddia edildi

Yönetim karşıtı İran Milli Direniş Konseyi, İran'da akaryakıta zam sonrası başlayan protestolarda 251 kişinin öldürüldüğünü, 3 bin 700'den fazla kişinin ise yaralandığını iddia etti. İran hükümeti ise resmi olmayan bu sayıların gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

İran´da akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan protestolar sürüyor. İran Milli Direniş Konseyi,  protestolarda 251 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, 3 bin 700´den fazla kişinin yaralandığını, 7 binden fazla kişinin ise gözaltına alındığını iddia eden bir yazı yayınladı.

İran Milli Direniş Konseyi internet sitesinde yayınlanan yazıda, "Raporlar, İran rejiminin baskının ve kapalı kapılar ardındaki cinayetlerinin devam ettiğini gösteriyor. Netblocks, 113 saat boyunca İran´ın İnternet´e erişiminin, dünyaya ulaşan eşi görülmemiş ayaklanma haberlerini bastırmak amacıyla, rejim tarafından aktif olarak engellendiğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yine aynı yazıda, protestoların 146 kente yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

İRAN HÜKÜMETİ: RESMİ OLMAYAN SAYILAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İran medyası, İran hükümetinin, kamuoyu ile paylaşılan bu sayıların gerçeği yansıtmadığını açıkladığını bildirdi. Açıklamada, "Hükümet tarafından onaylanmayan herhangi bir zayiat sayısı spekülatif ve güvenilmezdir" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP: SIFIR ŞEFFAFLIK İSTİYORLAR

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, İran´daki protestolara dair sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran hükümetini, şeffaf olmamakla suçladı. Trump, "İran o kadar dengesiz hale geldi ki, rejim bütün internet sistemini kapattı. Böylece büyük İran halkı, ülke içinde yaşanan muazzam şiddet hakkında konuşamayacak. Dünyanın, İran rejiminin yol açtığı ölüm ve trajediyi fark edemeyeceğini düşünerek sıfır şeffaflığı istiyorlar!" ifadelerini kullandı.


Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz Salı günü yaptığı basın toplantısında, ABD´nin İran´daki protestoları yakından takip ettiğini belirterek, "ABD, İran´daki protestoları yakından takip ediyor. Bu rejimin, İran halkına yönelik işlediği şiddet eylemlerini kınıyoruz ve çeşitli ölümlerin raporları sebebiyle derinden endişe duyuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, kendi halkına yönelik şiddeti durdurmalı ve hemen internete erişimi tekrar eski haline getirmelidir" diye konuştu.

(DHA)

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