İran'daki internet kesintisinin GSM operatörlerine zararı 90 milyon dolar

  • Bist 100
    107818
  • Dolar
    5,7589
  • Euro
    6,3445
  • Altın
    269,8850
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başakşehir resmen kalesine duvar ördü Başakşehir resmen kalesine duvar ördü
Helikopteri füzeyle vurdular! Helikopteri füzeyle vurdular!
Alexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor Alexander Sörloth gol krallığına doğru gidiyor
Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum Diyarbakır annelerinden Üçdağ: 5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum
Mersin Valiliği: Bazı kapı zillerine tarih yazılması ideolojik değil Mersin Valiliği: Bazı kapı zillerine tarih yazılması ideolojik değil
Çin'den Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme Çin'den Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na misilleme
Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile çıkış yakaladı Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile çıkış yakaladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir
Akrabası istismar etti, Emre canına kıydı! Arkadaşları son günlerini anlattı Akrabası istismar etti, Emre canına kıydı! Arkadaşları son günlerini anlattı
Kritik zirve öncesi Türkiye'den S-400 çıkışı! Kritik zirve öncesi Türkiye'den S-400 çıkışı!
Trakya için heyecanlandıran açıklama: Yılda 5 ila 10 milyar metreküp doğal gaz üretilebilir Trakya için heyecanlandıran açıklama: Yılda 5 ila 10 milyar metreküp doğal gaz üretilebilir
Son Dakika: Suriye'de katliam! Savaş uçakları yerle bir etti Son Dakika: Suriye'de katliam! Savaş uçakları yerle bir etti
Diskalifiye edilen Ukrayna güzellik kraliçesinin son hamlesi ortalığı karıştırdı Diskalifiye edilen Ukrayna güzellik kraliçesinin son hamlesi ortalığı karıştırdı
Silah zoruyla PKK'ya alınan Şabo kaçtı ve gerçekleri anlattı Silah zoruyla PKK'ya alınan Şabo kaçtı ve gerçekleri anlattı
Hande Erçel, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor Hande Erçel, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor
Lübnan'da eylül ayından bu yana bankalardan 4 milyar dolar çekildi Lübnan'da eylül ayından bu yana bankalardan 4 milyar dolar çekildi
Irak'ta Abdulmehdi'nin istifası sonrası yeni başbakan arayışları başladı Irak'ta Abdulmehdi'nin istifası sonrası yeni başbakan arayışları başladı
Ürdün'de bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı öldü Ürdün'de bir evde çıkan yangında 13 Pakistanlı öldü
Etiyopya uzaya ilk uydusunu gönderecek Etiyopya uzaya ilk uydusunu gönderecek
Filipinler'de Kammuri Tayfunu nedeniyle 43 bin kişi tahliye edildi Filipinler'de Kammuri Tayfunu nedeniyle 43 bin kişi tahliye edildi
İran'daki internet kesintisinin GSM operatörlerine zararı 90 milyon dolar İran'daki internet kesintisinin GSM operatörlerine zararı 90 milyon dolar
Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor Rasulayn'daki okullarda terörün izleri siliniyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: 2035 yılına kadar olan ihtiyaç çalışmamız tamamlandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: 2035 yılına kadar olan ihtiyaç çalışmamız tamamlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:22:59 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 12:23:40

İran'daki internet kesintisinin GSM operatörlerine zararı 90 milyon dolar

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, benzin zammı protestoları sırasındaki internet kesintisinden dolayı ülkedeki GSM operatörlerinin 90 milyon dolar zarara uğradığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, internet kesintisinden dolayı asıl büyük zararı ticaretlerini internet üzerinden yapan esnafların ve şirketlerin gördüğünü belirterek, ticaret odaları ve esnaf birlikleri ile yapacakları görüşmelerin ardından bunları da toplu olarak açıklayacaklarını ifade etti. 

İletişim Düzenleme Kurumunun raporuna göre GSM operatörlerinin kesinti nedeniyle 90 milyon dolar zarar gördüğünü aktaran Cehromi, İran Milli Posta Şirketinin günlük gelirlerinin yüzde 40 azaldığını dile getirdi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internet erişimi engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

Cep telefonlarının internet bağlantısı ise başkent Tahran'ın batı bölgeleri ile Huzistan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde henüz sağlanamıyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ