İran'daki gösterilerde bir polis öldürüldü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Cavidan, "Kirmanşah kentinde dünkü gösterilerde bir grup silahlı eylemci Elaheye-24 Karakolu'nu ele geçirmek amacıyla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada İyrec Cevahiri adındaki polis yaralanmıştı." dedi.

Cavidan, Binbaşı polis memuru Cevahiri'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı.

(AA)