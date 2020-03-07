İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi, Tahran Milletvekili Fatma Rehber'in yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Rehber, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine komaya girmişti. Fatma Rehber'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı. 124 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

İRAN'DA BİR MİLLETVEKİLİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Zühre İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.