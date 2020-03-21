21 Mart 2020 Cumartesi 15:01:03 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:15:43
İran'da spor salonları hastane oldu
İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı, koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet verecek. Sağlık görevlileri, "Lütfen evinizde kalın biz sizler için buradayız" yazılı döviz taşıdı.
AA