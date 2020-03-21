İran'da spor salonları hastane oldu

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı, koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet verecek. Sağlık görevlileri, "Lütfen evinizde kalın biz sizler için buradayız" yazılı döviz taşıdı.

AA