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31 Mart 2020 Salı 12:45:11 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:06:53

İran'da son 24 saatte 141 kişi koronavirüsten öldü

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs tespit edildi. Öte yandan dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.

İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 898'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 111 artarak, 44 bin 606'ya ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 703'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.

İyileşenlerin sayısı 14 bini geçti 

Dünden bu yana 745 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 14 bin 656 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, 5 Mart'ta başlatılan "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" kapsamında sağlık taramasından geçen kişi sayısının da 65 milyonu aştığını belirtti.

Salgında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden İran'da, koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran, 5 Mart'ta "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plan kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletler başta olmak üzere ülke genelinde 300 bin kişilik ekiplerle sağlık taramasına başlandığını duyurmuştu.

(AA)

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