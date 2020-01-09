İran'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
İran'da Tahran-Kunbed seferindeki otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
İran devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
AA'daki yer alan haberde kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
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