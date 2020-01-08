08 Ocak 2020 Çarşamba 07:42:01 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 07:42:50
İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem
İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
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