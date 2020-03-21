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21 Mart 2020 Cumartesi 12:37:28 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 13:04:09

İran'da bilanço ağırlaşıyor! Toplam can kaybı 1556'ya yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556'ya yükseldi.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükselirken, vaka sayısı 20 bin 610 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556'ya yükseldiğini açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 966 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 123'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 556'ya ulaştı" dedi.

Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 635 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

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