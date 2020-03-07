İran'da koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı evlerinde kalmaya teşvik için ücretsiz internet tahsisi

İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlemek için çabalarını sıkılaştıran İran hükümeti, halkın evlerinde kalmasını teşvik amacıyla tüm kullanıcılara ücretsiz sabit internet tahsis edileceğini duyurdu.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabit internet hizmeti sağlayan şirketlerden yarından itibaren 20 Mart'a kadar tüm kullanıcılar için ücretsiz 100 gigabit internet paketi tahsis etmelerini talep ettim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Said Nemeki de halka evlerinden çıkmamaları uyarısına karşın bazı vatandaşların uyarıyı dikkate almadığını ve bu durumun virüsle mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

CEMAATLE NAMAZ KILMAK YASAKLANDI

Öte yandan İran Cami İşleri Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için ikinci bir emre kadar camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin talimatlarına uyulmasının zorunluluğuna değinilen açıklamada, imamlara toplu dini törenlerden kaçınmaları tavsiye edildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günkü kabine toplantısında yaptığı konuşmada, halka zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısında bulunarak, ülkedeki eğitimin, alışveriş ve bankacılık işlemlerinin de elektronik ortamlardan sürdürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ülkenin tamamına yayılan virüsten dolayı hastalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaşırken, 913 hastanın tedavi sonrası iyileştiği açıklandı.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran'da 24 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 12'ye kadar yükseldiği belirtildi.

Hükümetin, Kovid-19'la ilgili oluşturulan resmi internet sitesi https://stopcov.ge'de yer alan açıklamada, ülkede koronavirüs vakasının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Öte yandan salgın nedeniyle Gürcistan'dan İtalya'yla uçuşların geçici olarak durdurulması kararı alındı. Gürcistan daha önce de İran ve Çin ile uçuşları da askıya almıştı.

AZERBAYCAN'DAN İRAN'A 5 MİLYON DOLAR YARDIM

Azerbaycan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yapılacak çalışmalara destek amacıyla İran'a 5 milyon dolar yardım yapacak.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, belirtilen rakamın 2020 devlet bütçesi rezerv fonundan karşılanacağı belirtildi.

Azerbaycan'da, İran'dan gelen 9 kişi Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında bulunuyor.

AA