  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,0888
  • Euro
    6,8861
  • Altın
    326,9220
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran'da koronavirüs faciası! Ölü sayısı arttı İran'da koronavirüs faciası! Ölü sayısı arttı
İran'da koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı evlerinde kalmaya teşvik için ücretsiz internet tahsisi İran'da koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı evlerinde kalmaya teşvik için ücretsiz internet tahsisi
Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu kovalama anı görüntülendi Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu kovalama anı görüntülendi
Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu kovaladı Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu kovaladı
Avrupa'ya ayak basan her mülteci ile yeni Türkiye açıklaması geliyor Avrupa'ya ayak basan her mülteci ile yeni Türkiye açıklaması geliyor
İHA'larımız buluyor, SİHA'larımız gömüyor! İHA'larımız buluyor, SİHA'larımız gömüyor!
CHP'li Ülgür Gökhan'dan skandal sözler CHP'li Ülgür Gökhan'dan skandal sözler
Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan kan donduran sözler Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan kan donduran sözler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
En Uzun Süreli İhracat ödülü TUSAŞ’a verildi En Uzun Süreli İhracat ödülü TUSAŞ’a verildi
Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar
Şarkıcı Emrah ile Sinan Akçıl birbirine girdi: Senin çapın yetmez Şarkıcı Emrah ile Sinan Akçıl birbirine girdi: Senin çapın yetmez
Somali askerleri için Mogadişu’da Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim töreni gerçekleştirildi Somali askerleri için Mogadişu’da Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim töreni gerçekleştirildi
Berfu 6 ayda 16 kilo verdi darısı Eser Yenenler'in başına Berfu 6 ayda 16 kilo verdi darısı Eser Yenenler'in başına
Fenerbahçe'de 300 milyon TL'lik fiyasko Fenerbahçe'de 300 milyon TL'lik fiyasko
İranlı saadet zinciri çetesinin soruşturmasında ikinci dalga geldi İranlı saadet zinciri çetesinin soruşturmasında ikinci dalga geldi
Gürcistan’da Koronavirüs görüldü Rizeliler tedirgin oldu: Çayı kim toplayacak Gürcistan’da Koronavirüs görüldü Rizeliler tedirgin oldu: Çayı kim toplayacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bildirisine tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bildirisine tepki
ABD'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi ABD'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Bakan Varank: Bilim insanları dönüş yolunda Bakan Varank: Bilim insanları dönüş yolunda
İran'da 17 eyalete seyahatler yasaklandı İran'da 17 eyalete seyahatler yasaklandı
Yaralı leylek tedavi altına alındı Yaralı leylek tedavi altına alındı
Ünlü çiftin düğünleri ertelendi Ünlü çiftin düğünleri ertelendi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Mart 2020 Cumartesi 14:01:48 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:30:45

İran'da koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı evlerinde kalmaya teşvik için ücretsiz internet tahsisi

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrom, sabit internet hizmeti sağlayan şirketlerden yarından itibaren 20 Mart'a kadar tüm kullanıcılar için ücretsiz 100 gigabit internet paketi tahsis etmelerini talep ettiklerini ifade etti.

İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlemek için çabalarını sıkılaştıran İran hükümeti, halkın evlerinde kalmasını teşvik amacıyla tüm kullanıcılara ücretsiz sabit internet tahsis edileceğini duyurdu. 

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabit internet hizmeti sağlayan şirketlerden yarından itibaren 20 Mart'a kadar tüm kullanıcılar için ücretsiz 100 gigabit internet paketi tahsis etmelerini talep ettim." ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakanı Said Nemeki de halka evlerinden çıkmamaları uyarısına karşın bazı vatandaşların uyarıyı dikkate almadığını ve bu durumun virüsle mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. 

CEMAATLE NAMAZ KILMAK YASAKLANDI

Öte yandan İran Cami İşleri Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için ikinci bir emre kadar camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin talimatlarına uyulmasının zorunluluğuna değinilen açıklamada, imamlara toplu dini törenlerden kaçınmaları tavsiye edildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günkü kabine toplantısında yaptığı konuşmada, halka zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısında bulunarak, ülkedeki eğitimin, alışveriş ve bankacılık işlemlerinin de elektronik ortamlardan sürdürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ülkenin tamamına yayılan virüsten dolayı hastalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaşırken, 913 hastanın tedavi sonrası iyileştiği açıklandı.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran'da 24 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

GÜRCİSTAN'DA VAKA SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 12'ye kadar yükseldiği belirtildi.

Hükümetin, Kovid-19'la ilgili oluşturulan resmi internet sitesi https://stopcov.ge'de yer alan açıklamada, ülkede koronavirüs vakasının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Öte yandan salgın nedeniyle Gürcistan'dan İtalya'yla uçuşların geçici olarak durdurulması kararı alındı. Gürcistan daha önce de İran ve Çin ile uçuşları da askıya almıştı. 

AZERBAYCAN'DAN İRAN'A 5 MİLYON DOLAR YARDIM

Azerbaycan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yapılacak çalışmalara destek amacıyla İran'a 5 milyon dolar yardım yapacak.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, belirtilen rakamın 2020 devlet bütçesi rezerv fonundan karşılanacağı belirtildi.

Azerbaycan'da, İran'dan gelen 9 kişi Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında bulunuyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER