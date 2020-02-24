24 Şubat 2020 Pazartesi 10:27:47 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:08:55
İran'da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.
İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.
Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.
AA
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