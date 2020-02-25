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25 Şubat 2020 Salı 09:42:30 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:20:35

İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Öte yandan Kum kentinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirilmişti. Söz konusu karara göre, türbede topluca yapılan ibadetler yasaklanırken, türbenin etrafı da korkulukla kapatıldı.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16'ya çıktı. Aftabnews haber sitesine göre, İran'ın orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.

Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti.

Öte yandan, yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elborz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Seyyid Hüseyin İnanlu, Elborz eyaletinde koronavirüs tespit edilen 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın"

İnanlu, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Hemedan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Menuçehr Kerimi ise, "Hemedan eyaletinde ilk koronavirüs vakası çarşamba günü tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybetti." dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclise sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 60'tan fazla olduğu belirtiliyor.

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 14, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."

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