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29 Şubat 2020 Cumartesi 13:33:33 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:35:31

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.

Ayrıntılar az sonra...

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