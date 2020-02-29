29 Şubat 2020 Cumartesi 13:33:33 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:35:31
İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü
İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.
Ayrıntılar az sonra...
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