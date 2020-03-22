İran'da korkunç rakam!

Dünyayı etkisi altına koronavirüs, İran'da her geçen gün can kaybına neden oluyor. Vatandaşlar korku ve panik içerisinde yaşam mücadelesi verirken, yetkililer salgının önüne geçmek için önlemler alıyor.

ÖLENLERİN SAYISI 1685'E ÇIKTI



İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldiği belirtildi. Her 10 dakikada 1 kişi hayatını kaybederken, Nevruz tatilinin devam etmesiyle araç sayılarında artışın olması, koronavirüs salgınını tetikleme ihtimalini artırdı.