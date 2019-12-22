İran'da grip salgını alarmı! Ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi
İran'da grip salgını büyüyor. Eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, son bir haftada 3 bin 354 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İrfaniyan, son bir haftada 3 bin 354 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.
Söz konusu hastaların muayeneleri sonrası 82 kişiye grip teşhisi konulduğunu dile getiren İrfaniyan, bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiğini belirtti.
PEK ÇOK EYALETTE DOMUZ GRİBİ TESPİT EDİLDİ
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, 7 Aralık'taki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 81 kişiye ulaştığını duyurmuştu.
İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.
(aa)
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