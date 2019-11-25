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25 Kasım 2019 Pazartesi 23:24:18 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 23:33:46

İran'da gerginlik artıyor! Ölü sayısı 143'e yükseldi

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 143 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI ŞİDDETLİ PROTESTOLARA YOL AÇTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Polisin müdahale ettiği olaylarda henüz ölü ve yararlılar hakkında resmi açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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