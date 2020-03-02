İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi (72), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören Mirmuhammedi, hayatını kaybetti.

Mirmuhammedi, 6 ve 7'nci dönemde Kum milletvekilliği yapmış, 2018'de Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanmıştı.

VAKA SAYISI 978

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

"Çok endişeliyiz"



AA ekibi, başkent Tahran sokaklarında halka mikrofon uzattı.

Tahran'da ikamet eden vatandaşlardan Mahmud Nezeri, televizyonda izledikleri haberlerin dışında koronavirüsle ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etti.

"Hem ben hem de ailem, koronavirüs nedeniyle çok endişeliyiz. Ailem evde hapis gibi. Dışarı çıkmıyorlar. Çocuklarım ve torunlarım uyarılara kulak vererek evde kalıyor." diyen Nezeri, dün ve önceki gün maskeler için eczanelere gittiğini ancak bulamadığı için arkadaşından 1 adet alabildiğini söyledi.

"Bu salgını yönetmekte zayıf kaldık"



Ali Rıza Kersani de hükümetin çalışma saatlerini değiştirme ve okulları tatil etme gibi bir dizi adım attığını ancak tedbirlerin virüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra alınması gerektiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Bu salgını yönetmekte zayıf kaldık. Hükümet organları, şimdi attıkları adımların tamamını virüs ortaya çıkmadan atmalıydılar. Tüm bu sorunlar ortaya çıkmadan ve virüs yayılmadan bu süreç yönetilebilirdi. Bence temel problem krizden önceki yönetim eksikliğidir. Ülkemizde sürekli olarak krizden önce yeterli önlemleri alamıyor ve süreci doğru yönetemiyoruz."

Virüs, Çin'de ortaya çıkınca dezenfekte edici jelleri ve hijyen ürünlerini okullara, resmi dairelere ve halka ulaştırmayla ilgili adımların atılabileceğine dikkati çeken Kesrani, yaşanan sorunların yeterli hazırlıkların yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Kesrani, hükümetin attığı adımların halkın desteği ve yardımı olmadan netice vermeyeceğini dile getirerek, "Halk yardım etmez ve sağlıkla ilgili kurallara riayet etmezse şehirlerin karantinaya alınması da fayda vermez. Halkın katılımının olmadığı herhangi bir adım ülkemizde başarılı olmaz. Geçmiş tecrübeler bunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"İşe de gidemiyoruz"



Zehra Rostayi de, "Çocuklarım ve nefes darlığı çeken annem evden çıkmıyor. Maskeyi ve eldiveni büyük bir zahmetle elde ettim. Eczanelerde bulunmuyordu. Hükümetin bunu bir an önce çözmesini diliyorum. Virüs endişesiyle işe de gidemiyoruz." dedi.

Ferah Alizade de kendi imkanları çerçevesinde bazı önlemler aldıklarını ancak maske, dezenfekte edici jel ve diğer hijyen ürünlerini bulamadıkları için kullanılmış ürünlerle idare etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Karantina uygulaması ve hükümetin aldığı tedbirlerle ilgili olarak da eleştirilerde bulunan Alizade, şunları kaydetti:

"Otobüsleri ve metroları geceleri dezenfekte ediyorlar sonra da 'Koronavirüs daha da yayıldı' diyorlar. Öncelikle bunun kaynağına gitmeli ve işi kökünden halletmeli. Önceden önlem almayıp sonra 'Ne yapalım?' demesinler. Maskeler bulunmuyor. Dezenfekte edici jeller ve diğer ürünler kara borsaya düştü."

AA