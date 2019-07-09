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09 Temmuz 2019 Salı 22:23:28 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 22:24:08

İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

İran devlet medyasında yer alan habere göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına silahlı saldırı düzenlendi.

3 Devrim Muhafızı askerinin hayatını kaybettiği 1 askerin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(AA)

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