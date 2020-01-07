İran'da Şiiler için büyük öneme sahip Kum kentindeki Cemkeran Camisi kubbesine asılan kırmızı bayrağın 'uluslararası basında' bulduğu anlam tartışılıyor. Zira bayrağın Kasım Süleymani suikastının hemen ardından göndere çekilmesi uluslararası basın tarafından 'savaş ilanı' olarak yansıtıldı. İran merkezli Tesnim haber ajansının bayrağın İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Cemkeran Camisi kubbesine asıldığını duyurması birçok kişide İran'ın suikasta hızlı bir şekilde karşılık vereceği izlenimi uyandırdı.

HUMEYNİ'NİN TALİMATI

10'uncu yüzyılda Hassan bin Maslah tarafından inşa edilen camii, her yıl on binlerce Şii'nin ziyaret edildiği kutsal bir mekân olarak kabul ediliyor. İran uzmanı Rami Yelda'nın bir makalesine göre, 1979 yılından önce gösterişsiz bir dini mekân olan Cemkeran Camii, Humeyni'nin talimatıyla yenilenmeye, Şiiler için büyük bir hac kompleksine dönüşmeye başladı. Ayetullah Humeyni'nin geçmişte Cemkeran Camii'nin İran'ın sembolü olması yönünde bir talimatı bulunduğu belirtiliyor. İran hükümeti, Cemkeran'ın yenilenmesi ve genişletilmesi için 2012 yılına kadar 20 milyon dolar para harcadı.

ALINMASI ZORUNLU İNTİKAM

Tahran merkezli bir araştırmacı, Cemkeran Camisi kubbesine asılan bayrağın 'alınması zorunlu olan intikam' anlamına geldiğini söyledi. Şiiler için yas ayı olan Muharrem'de de siyah ve kırmızı bayrak asıldığına dikkat çeken araştırmacı, bayrağın kültürel ve tarihi bir arka planı olduğunu ancak savaş ilanı olarak yorumlamanın doğru olmayacağını ifade etti.İran basınında, kırmızı bayrağın göndere çekilmesinin uluslararası basında olduğu kadar yankı uyandırmaması dikkat çekici. İran basınında söz konusu kırmızı bayrağın 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak savaşı esnasında Cemkeran Camisi kubbesine asıldığı yönünde bir detay bulunmuyor. Bunun nedeni olarak savaşı hızlı saldırılarla başlatan tarafın Irak olması gösterilebilir.

İRAN'IN SON ADIMLARI

Suikastın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen İran'dan henüz doğrudan bir karşılık gelmedi. İran'ın bugün attığı son adımlar 'zamana yayılacak' bir intikam planının uygulamaya geçeceği işaretlerini veriyor. Söz konusu iki adımdan birisi İran'ın Süleymani'nin 1998 yılından beri yönettiği Kudüs Güçleri'ne Süleymani'nin ölümünden sonra 200 milyon euro ek bütçe verilmesi. İran meclisi bu adıma ek olarak Ortadoğu'da Pentagon'a bağlı askeri güçleri terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Hem Kudüs güçlerine ek fon ayrılması hem de Ortadoğu'daki ABD güçlerinin 'terörist' ilan edilmesi İran'ın zaman içinde bölgedeki ABD askeri mevcûdiyetine milis güçler aracılığıyla karşı adımlar atmaya hazırlandığına işaret olarak yorumlanıyor.

(Hürriyet)