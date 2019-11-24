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24 Kasım 2019 Pazar 15:56:53 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 15:59:04

İran'da Ahmedinejad'dan göstericilere destek: Memleketin başına ne bela getirdiniz, konuşanı boğuyorsunuz

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad göstericilere destek vererek, "Memleketin başına ne bela getirdiniz; konuşanı boğuyorsunuz, ağzına vuruyor, bastırıyorsunuz. Aşağılıyor ve hakaret ediyorsunuz" dedi.

Ahmedinejad, yayınladığı görüntülü mesajla, geçen hafta benzine 3 kat zam yapılması nedeniyle ülke genelinde düzenlenen gösterilere destek vererek, göstericilere müdahaleye ilişkin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve diğer yönetim organlarına tepki gösterdi.      

İran'da yolsuzluğun Ruhani döneminde 10 katına çıktığını ve halkın yoksulluk ile yaptırımlara tahammül etmek zorunda kaldığını ileri süren Ahmedinejad, "Memleketin başına ne bela getirdiniz; konuşanı boğuyorsunuz, ağzına vuruyor, bastırıyorsunuz. Aşağılıyor ve hakaret ediyorsunuz." görüşlerini paylaştı.      

Ruhani, Reisi ve diğer yönetim organlarına seslenen Ahmedinejad, şunları kaydetti:      

"Bu memleket herkesin malıdır. Siz bu ülkenin sahibi misiniz? Çok açık bir şekilde söylüyorum; millet kesinlikle gidişata razı değildir. Halk, diğer organları da kabul etmiyor fakat özellikle de hükümetten razı değiller."      

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ikinci kez birinci çıktığı 2009'da, kazandığının ilan edilmesi büyük toplumsal olaylara neden olmuştu.      

 - İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı      

 ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.      

Gösterilerde, birçok kentte kamu binası da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 3 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.      

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.      

(AA)

 

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