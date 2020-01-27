27 Ocak 2020 Pazartesi 16:59:06 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:00:06
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.
Açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
(AA)
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