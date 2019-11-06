06 Kasım 2019 Çarşamba 11:34:17 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 11:35:13
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi.
Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Paramız olmadığı için S-400 alamayacağız
- Fransız uzman: Avrupa ülkeleri PKK ve YPG'li teröristlerin oyununu oynuyorlar
- Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 144 şehit verdi
- ABD Irak ve Lübnan'daki sorunlardan İran'ı sorumlu tuttu
- Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı