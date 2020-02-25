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25 Şubat 2020 Salı 18:49:17 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 19:13:56

İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hoy olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

AA

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