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01 Mart 2020 Pazar 22:41:52 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 22:43:05

İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.

Nemeki, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsünü yenmek amacıyla milletçe seferberlik başlatacaklarını ve 2 gün içinde 300 bin ekip oluşturarak evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini, geçen hafta cuma namazlarının bu nedenle kılınamadığını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında 978 kişinin enfekte olduğunu ve 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

AA

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