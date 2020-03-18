İran'a 10 milyon dolarlık 'koronavirüs' yardımı

Kuveyt, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için İran'a 10 milyon dolar yardımda bulunacak.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasser el Sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'ın, koronavirüsle mücadele için İran'a 10 milyon dolar yardım göndermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.