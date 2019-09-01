İran yeni nokta atış yapabilen İHA'sı Kian'ı tanıttı

İranlı mühendis ve tasarımcıların geliştirdiği `Kian´ adlı İHA´nın, uzun süre havada kalabilme kapasitesinin olduğu ve hedefe nokta atışı yapabildiği belirtildi. Tanıtılan İHA´ya dair konuşan Sabahiferd, "Bu gelişmiş İHA, yaklaşık bir yıl boyunca, İran Ordusu Genel Komutanının desteğiyle genç uzmanlar tarafından tasarlanarak üretilmiştir" dedi.

(DHA)