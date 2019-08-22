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22 Ağustos 2019 Perşembe 16:49:14 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:51:09

İran, yeni hava savunma sistemini tanıttı

İran, yeni hava savunma sistemi Bavar-373’ü, 22 Ağustos’ta yapılan Ulusal Savunma Sanayii Günü’nde basına tanıttı.

TM Dijital Haber Merkezi

İran, uzun menzilli mobilize karadan havaya füze sistemi olan Bavar-373’ün Rusya’nın S-300 hava savunma füze sistemine rakip olacağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tanıttıkları Bavar-373 uçaksavar füze sisteminin Rus S-300’lerinden daha güçlü, S-400’lere ise yakın olduğunu söyledi.

Rusya’nın S-300’ü 2015’te İran’a ihraç etmesinin yasaklanmasından sonra İran, benzer bir sistemi yurt içinde de geliştirmeye karar verdi. Daha sonra sistemin adı Bavar 373 olarak açıklandı. Bavar’ın kelime anlamı “iman” manasına geliyor.

İlk prototip 22 Kasım 2011’de inşa edildi. İran Savunma Bakanlığı, Bavar 373’ün, yerli sanayi ve bazı İran üniversiteleri tarafından tasarlandığını ve inşa edildiğini açıkladı. Bakanlık, İran’ın artık S-300 hava savunma sistemlerini düşünmediğini çünkü geliştirdikleri Bavar 373’ün, S-300’lerden daha yetenekli olduğunu açıkladı.

Bavar 373’ün Sayyad-4 füzesini kullanacağı ve çeşitli menzillerde hedefleri vurmak için üç farklı füze türü kullanacağı bildirildi.

Bavar-373’te kullanılan radarlardan birinin, hedefleri belirlemek için kompleks teknikler kullanan 450 kilometrelik bir dizi radar olan Meraj’ın kullanıldığı bildirildi. Meraj aynı anda 200 hedefi takip edebilir.

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