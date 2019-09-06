İran ve Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

  • Bist 100
    99491.8
  • Dolar
    5,7155
  • Euro
    6,3056
  • Altın
    275,9040
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak? PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları 2019 PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak? PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları 2019
Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman? Adalet Bakanlığı 1300 hakim savcı alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı 2019 ne zaman?
Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun Türk bisiklet üreticileri Eurobike’taki ilgiden memnun
Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu Kastamonu'da sahilde görülen flamingo ilgi odağı oldu
Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı Diyarbakır annelerinin eylemine katılan aile sayısı 11'e çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür, bu bir gerçek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uyardı: Bu ne bir tehdit, ne de bir blöftür, bu bir gerçek
Kayısı çekirdeği fiyatları arttı Kayısı çekirdeği fiyatları arttı
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'de toplanıyor
Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor
Güç, adalet ve iyilik timsali: Ertuğrul Gazi Güç, adalet ve iyilik timsali: Ertuğrul Gazi
Ersun Yanal, iddialı konuştu: Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz Ersun Yanal, iddialı konuştu: Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz
Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor Yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısında 30 milyona ulaştı İstanbul Havalimanı'ndan taşınan yolcu sayısında 30 milyona ulaştı
Messi'nin Barcelona ile yaptığı sözleşmeye “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesi eklettiği ortaya çıktı Messi'nin Barcelona ile yaptığı sözleşmeye “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesi eklettiği ortaya çıktı
Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti Cafu'nun oğlu futbol oynarken hayatını kaybetti
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Libya'da UMH'nin Terhune planı ve doğu cephesinin kaderi Libya'da UMH'nin Terhune planı ve doğu cephesinin kaderi
Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız Şenol Güneş: Avrupa Şampiyonası bizim olmazsa olmazımız
Merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Haşdi Şabi'den 'hava kuvvetleri kurma kararına' yalanlama Haşdi Şabi'den 'hava kuvvetleri kurma kararına' yalanlama
Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü Uyuşturucu şüphelisi kız, 'Özür dilerim anne' deyip gözyaşı döktü
Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncu kadrosu Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncu kadrosu
Kardeşini aradığı 18 yıl boyunca 18 kişinin bulunmasını sağladı Kardeşini aradığı 18 yıl boyunca 18 kişinin bulunmasını sağladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 10:51:35 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 11:31:50

İran ve Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD yaptırımlarının sivilleri hedef aldığını belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrolünü hedef alan yaptırımlarına tepki göstererek, "İran'ın denizcilik kurumlarını hedef alan ABD yaptırımları, uluslararası hukukun başka bir ihlalidir. ABD'nin, İran petrolünün hareketlerini engellemek için uyguladığı baskıcı girişimler, kardeş İran ve Suriye halklarını etkileyerek, kırılgan bölgedeki barışı tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından Kübalı mevkidaşının açıklamasını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Küba'yı selamlıyor ve onunla aynı safta yer alıyoruz." diye yazdı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Küba, Çin, Rusya, Suriye ve İran gibi ülkelere karşı ekonomik terörü kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor. ABD, masum insanları yıldırarak gayrimeşru siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." 

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'ın petrol tankerini alıkoyabilmek için tankerin kaptanına milyonlarca dolar para teklif etmesine işaret eden Zarif, "ABD'nin haydut davranışları artık korsanlık, rüşvet ve şantajı kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdürüyor

İran'ın başta enerji olmak üzere otomotiv, havacılık, nakliye, sigorta gibi sektörlerine yaptırım uygulayan ABD yönetimi, Tahran'ın petrol ihracatını sıfırlama politikası izliyor.

ABD salı günü balistik füze faaliyetleri nedeniyle İran Uzay Araştırmaları Kurumunu ve İran'a ait bir petrol tankerini yaptırım listesine almıştı. Washington yönetimi, önceki gün de Suriye’ye milyonlarca dolar değerinde petrol tedarik ettiği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiği iddia edilen şirket ve şahısları yaptırım listesine almıştı.

Bunun yanı sıra İran'a yönelik baskılarını başka bir boyuta taşıyan ABD, İran ekonomisinde başat aktör sayılan Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler verenlere 15 milyon dolar ödül vadetmişti.

İran'ın, Avrupa'ya petrol satabilmek ya da Avrupa'dan 15 milyar dolarlık kredi alabilmek için Fransa ile son haftalarda başlattığı müzakereler de ABD'nin itirazları nedeniyle başarıya ulaşamadı. 

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ