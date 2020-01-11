İran Ukrayna'ya ait yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı

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İran Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Amerikan hava üssüne saldırı yaptıkları gece, Amerika'ya ait çok sayıda uçağın ülke etrafında çok sayıda uçuş yaptığını ve Hava Savunma Sistemleri'nin aktif olduğunu, bu zaman dilinde de Ukrayna'ya ait sivil yolcu uçağının radarda düşman uçağı şeklini alarak İran'a ait önemli konumlara doğru ilerlediğini böylece "yanlışlıkla" vurulduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi.

Zarif, "Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.