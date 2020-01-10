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10 Ocak 2020 Cuma 22:35:03 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 22:55:59

İran, uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacak

İran, düşen Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklanacağını duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberde, yarın düzenlenecek kaza inceleme komitesi toplantısına İran'dan ve ülke dışından uzmanların katılacağı belirtildi.
                     
Toplantıda elde edilen ilk bulguların incelenmesinin ardından Ukrayna uçağının düşme nedeninin açıklanacağı ifade edildi.

İRAN'DA DÜŞEN UKRAYNA UÇAĞI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, “Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

AA

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