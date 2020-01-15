İran: Trump, Süleyman'yi öldürmeyi 7 ay önce planladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada, "(Ukrayna uçağının düşürülmesi) İnsanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor. Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır. Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik." dedi

"MÜZAKERELERLE İLGİLENMİYORUZ"

Kasım Süleymani'nin ölümüyle ilgili ABD'yi suçlayan Zarif, "ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD ile müzakerelerle ilgilenmiyoruz." açıklamasında bulundu