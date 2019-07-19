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19 Temmuz 2019 Cuma 20:46:25 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:51:20

İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini söylediği insansız hava aracının (İHA) görüntüsünü yayınladı. Tahran yönetimi, Washington'un Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İnsansız Hava Aracı tarafından çekilen görüntüleri yayınlayarak, söz konusu İHA'nın başarıyla görevini tamamladığını ve üssüne döndüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları yayınladığı bildiride, İran’a ait bir İHA’nın ABD tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamanın doğru olmadığını belirterek, söz konusu İHA’nın görevini tamamladıktan sonra başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurmuştu. Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini açıkladığı İHA’nın görüntülerini yayınlayarak, insansız hava aracının ABD’ye ait USS Boxser gemisinden görüntü aldığını ve başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi ve Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin Hürmüz Boğazı'nda İran’a ait İHA’yı düşürdük şeklindeki açıklamalarını yalanlamış ve İHA’nın başarılı bir şekilde üsse geri dönüş yaptığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran İHA'sının ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisinden çektiği görüntüleri paylaştı ve Washington yönetiminin iddialarının "asılsız" olduğunu ileri sürdü.

Yayınlanan videoda İran İHA'sının Hürmüz Boğazı'ndaki ABD'ye ait savaş gemisinden çektiği görüntüler ve olayın gerçekleştiği yerin lokasyonuna ilişkin bilgilere yer veriliyor.

İran yönetimi yayınladığı bu görüntülerle İHA'sının "görevini başarıyla tamamlayarak" üsse döndüğünü ve ABD'nin öne sürdüğü iddiaların "doğru olmadığının ispatlandığını" savunuyor.

"İRAN İHA'SI DÜŞÜRÜLMEDİ, TRUMP'IN AÇIKLAMALARI BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİ ARTIRMAYA YÖNELİK"

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın hiçbir İHA'sının düşürülmediğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının bölgedeki gerginliği artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'da dün açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti. Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise New York'ta Trump'ın söz konusu açıklamasını soran gazetecilere olayın incelendiğini belirterek, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." demişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtmişti.


(AA-DHA)

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