İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek

İran Hükümet Sözcüsü, Cebelitarık'tan serbest bırakılan ve 'Grace 1' olan adı 'Adrian Darya 1' olarak değiştirilen tankeri sattıklarını ve 'nereye gideceğine sahibinin karar vereceğini' açıkladı.

İngiltere ile İran arasında başlayan ve kısa sürede uluslararası bir kriz haline gelen tankere Cebelitarık yönetimi tarafından el konmuştu.

Tankerin kime satıldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'a gitmesi beklenen tanker ise, ABD'nin Yunanistan'a 'yaptırım' mesajının ardından engellenerek rotasını Türkiye'ye çevirmişti.

Adrian Darya 1'in 31 Ağustos tarihinde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

(Sputnik)