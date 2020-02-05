"İran, Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyor"
Süleymani'nin Tahran-Riyad-Abu Dabi arasında ilişkileri düzeltmek için uğraştığı sırada öldürüldüğünü belirten Mescidi, ülkesinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile problemleri çözmek istediğini açıkladı.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ülkesinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmazlıkları çözmek istediğini söyledi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak Haber Ajansına (İNA) yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'nin, ülkesinin Tahran-Riyad-Abu Dabi arasındaki ilişkilere dair geliştirdiği inisiyatifle ilgili Bağdat'a ziyarette bulunduğu sırada öldürüldüğünü bildirdi.
İranlı diplomat, "İran, Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyor. Irak ya da başka ülkenin bu konuyla ilgili çabasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Irak, bunun için yapıcı bir rol üstlenmiştir. Biz de gerginliği düşürmekten yanayız." ifadelerini kullandı.
Mescidi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesini de olumlu karşıladıklarını kaydetti.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD, Avrupa kıtasına en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştiriyor! Sirenler çaldı harekete geçildi
- Trump'tan gözdağı: Yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum
- ABD'de geceye damga vurdu! Trump konuştu, Pelosi yırttı
- Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor
- Aralık ayında virüsü tespit edip susturulan doktorda koronavirüs çıktı