İran sınırında peş peşe depremler meydana geliyor
Türkiye - İran sınırında 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin saati 12.48 olarak kayda geçerken, 13.06'da yine 4.0 büyüklüğünde yerin 5.8 kilometre altında yeni bir deprem daha meydana geldi.
Türkiye - İran sınırında 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin saati 12.48 olarak kayda geçerken, 13.06'da yine 4.0 büyüklüğünde yerin 5.8 kilometre altında yeni bir deprem daha meydana geldi.
İRAN'DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İran'ın Khoy kentinde gerçekleşip Van, Hakkâri, Iğdır ve Ağrı illerinde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki şiddetli depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz...
Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç binalar ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluşurken, yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
- İran sınırında peş peşe depremler meydana geliyor
- İşgalci İsrail askerleri Filistinli şehidin naaşını yerlerde sürükledi
- Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkesinde madara oldu
- Fransa savaş gemisini Kıbrıs’a gönderdi, ABD üs inşa etmeye başladı! Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah ithamlar
- AFAD: İran'ın Hoy şehri yakınlarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi