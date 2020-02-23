İran sınırında peş peşe depremler meydana geliyor

Türkiye - İran sınırında 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin saati 12.48 olarak kayda geçerken, 13.06'da yine 4.0 büyüklüğünde yerin 5.8 kilometre altında yeni bir deprem daha meydana geldi.

İRAN'DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran'ın Khoy kentinde gerçekleşip Van, Hakkâri, Iğdır ve Ağrı illerinde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki şiddetli depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz...

Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç binalar ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluşurken, yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.